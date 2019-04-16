國際財經

日本央行總裁黑田東彥表示，將耐心維持該行「強而有力的」貨幣寬鬆政策，因為推動通脹率達到2%目標所需的時間較最初預期長。

黑田指出，雖然物價升勢仍然疲弱，不過通脹率升向2%的趨勢未變；他又稱，當地資本支出和消費依然穩固，預計日本經濟將繼續溫和擴張，全球經濟出現類似2015年至2016年惡化情況的可能性較低。

黑田補充，在繼續大規模貨幣刺激的同時，該行將檢視地區性銀行獲利減少是否會削弱其金融媒介作用。他還呼籲地區性銀行加強減省成本並擴大合作。