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今日 05:10 國際財經

美國商務部完成進口鈾評估

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美國商務部發言人表示，已經向白宮提交關於進口鈾影響國家安全的評估報告，有關報告及建議不會向外公開。

根據法例，總統特朗普有90天時間去決定下一步行動。

商務部是因應兩間本地鈾開發商作出的投訴，根據「232條」展開上述評估。兩間鈾開發商指外國津貼當地企業，進口鈾因此增加，導致公司裁員及減產。他們要求以配額或關稅方式限制進口鈾數量。

不過，美國的公共事業與環保團體反對限制進口鈾數量，公共事業擔心有關做法令到兩間公司坐大，成本上升；環保團體則擔心部分生態環境受損。

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