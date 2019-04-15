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今日 04:42 國際財經

高盛花旗季績失色 美股收市偏軟

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摩通上周五業績報喜，緊接在昨天開市前派成績表的華爾街大行高盛和花旗，首季表現卻不如理想，令美股受壓。不過，周一全球市場氣氛大致平穩，因憧憬中美可達成貿易協議而變得樂觀，避險資產日圓一度跌至6周低位，金價亦下滑至一周低。

道指短暫升過12點，高位觸及26424點，但很快便回落，曾跌95點，下滑至26316點；收市只挫27點或0.10%，報26384點。標指跌0.06%，收報2905點；納指回吐0.10%，收報7976點。高盛收市插3.84%，為表現最差的道指成分股，摩根大通都回落1.14%，花旗曾挫1.7%，惟收市回穩僅微跌0.06%。737 MAX飛機問題繼續困擾波音，股價低收1.10%，是美股下滑的另一元兇。Lyft倒退6.32%，收報56.11美元；有「非洲版阿里巴巴」之稱的半新股Jumia大漲25.33%。歐股靠穩，法德股收市時升幅在0.2%範圍內，英股幾乎無變動，微跌不足1點。

高盛首季純利22.5億美元，較去年同期倒退21%，仍高於市場預期，整體營業額按年跌13%，至88.1億美元，低於預期，主要因為交易和投資，以及貸款兩項業務表現不濟。花旗因回購推高首季每股盈利，營業額則受累股票交易大減而下跌。

圓滙6周低 央行放風可減息

市場避險意欲消退，日圓曾貶至112.1日圓兌一美元，是3月5日以來最低，美市尾段靠穩在112日圓附近。歐羅變動不大，兌1.1306美元，美滙指數報96.94，微漲0.02%。紐約期金下滑至一周低，每盎斯跌見1285.3美元，收市報1291.3美元，下滑3.9美元或0.3%。

日本央行行長黑田東彥昨天在CNBC節目上表示，日本無論長短息都仍然有下調空間，有需要時可再放寬貨幣政策，但補充說目前無此需要。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯在CNBC另一節目上稱，聯儲局應維持利率不變直至2020年第三季。

紐約期油收市挫0.8%，每桶報63.4美元，布蘭特期油報71.18美元，跌0.5%，因為俄羅斯財長西盧安諾夫指出，如果繼續與油組聯手減產，可能會被美國奪取市場份額，令人揣測俄國是否有意增產。

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