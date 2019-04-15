國際財經

美國聯合航空公布，暫停波音737 MAX航班編制至7月初為止。此前，美國航空與西南航空也作出類似安排。

擁有14架737 MAX機的聯合航空，沒有像美國航空與西南航空一樣由於停飛而大量取消航班，因為聯合航空以較大型的777或787型號飛機取代737 MAX。聯航行政總裁Scott Kirby上周承認，有關做法令到成本較預期高，所以不會長期這樣做。

自埃塞俄比亞一架波音737 MAX在3月10日發生空難後，全球多個國家暫停該款飛機的飛行。