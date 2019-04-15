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美國波音737 MAX型號航機於半年內發生兩宗空難，美國總統特朗普在Twitter帖文表示，如果他是波音的負責人，將會「修理」這款客機，並添加一些額外的強大功能，以及再改用新名字。

特朗普諷刺地說，他根本不知道什麼是品牌，但確實成為總統。

印尼獅航去年10月一架波音737 MAX 8型號客機發生空難，機上乘客連同機組人員共189人罹難。埃塞俄比亞航空一架同型號客機今年3月10日亦發生空難，事故造成航機上157人罹難，令全球多個國家及地區先後停飛同款或同系列客機。