國際財經

美國勞工部4月5日公布的美國3月非農新增就業職位錄得19.6萬個，高於預期的17.7萬個，但由於美國3月平均時薪按年增幅錄得3.2%，遜於預期增長3.4%，故美滙指數上周升勢兩度受阻於97.20，令倫敦金在上周初段連續3日錄得上升，一度在上周三(4月10日)上探至9日高位1310.48美元。

不過，上周四(4月11日)公布的一系列美國通脹與就業數據表現強勁，令倫敦金大跌近20美元至日內低位1289.52美元。首先是美國上周首次申領失業救濟金人數連續四周錄得下跌並跌破20萬人，跌至1969年以來最低水平19.6萬人，低於預期的21萬人，就連上周首領失業救濟金人數四周均值亦錄得1969年12月以來最低水平，表明美國勞動力市場收緊力度持續強勁；其次是美國3月生產物價指數(PPI)亦錄得5個月以來最大按月增幅0.6%。就業與通脹數據的強勁表現令市場對於美國聯儲局明年加息的預期升溫，拖累倫敦金上周四失守1300美元。

除此之外，避險需求的弱化也是金價近期走軟的主要原因。上周五(4月12日)公布的中國3月社會融資規模從7030億人民幣大幅增長至2.86萬億人民幣，3月中國M2貨幣供應增幅亦好於預期。社會融資規模大幅上漲在一定程度上緩解了市場對於中國經濟放緩的擔憂情緒，市場風險偏好有所回升，追蹤市場風險情緒的VIX指數亦回落至12附近，故倫敦金的避險需求也受到削弱。

事實上，自倫敦金在上周四(4月11日)大跌1.18%以來，金價表現一直弱勢，並在今日(4月15日)發稿之前一度下探1286.76美元，目前仍徘徊於100日均線1288美元附近。總體而言，金價在日線圖持續受到自2月20日高點1346.48美元延伸而下的下行趨勢線壓制，而且似乎在日線圖呈現複式頭肩頂的見頂型態，若後市跌穿頸線1278至1280美元支持區，金價或會大幅下滑至1215美元附近(頭肩頂的下跌量度目標)。若短期內能企穩100日均線水平，金價仍有短期反彈機會。本周投資者可留意周四(4月18日)公布的美國3月零售銷售數據以及美國聯儲局公布的經濟褐皮書，若零售數據表現好於預期，倫敦金或將下探1278至1280美元水平。

策略方面，短期內待倫敦金反彈至1306至1308美元沽出，下望1290美元，升穿1310美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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