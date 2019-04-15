國際財經

中美貿易談判接近尾聲，市場憧憬持續多時的貿易糾紛快將平息，惟觀望本周大型藍籌企業的首季業績，以及石油出口國組織(OPEC)的會議，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7432點，跌4點或0.06%；德國DAX指數報11991點，跌8點或0.07%；法國CAC 40指數報5503點，升1點或0.02%；意大利富時MIB指數報21967點，升108點或0.5%。

道指期貨暫報26403點，跌5點。

美國財政部長努欽早前透露，中美兩國可望舉行最後一輪磋商，協議內容將超越以往華府要求中方向美國公司開放市場的程度。他又稱，透露現時中美磋商的協議文本共有7個章節，內容非常詳細，涵蓋以往未曾觸及的議題，遠超類似的雙邊投資協定，將會為兩國過去40年的貿易關係帶來重大改變。協議亦將包括雙向的執行機制，若任何一方無履行協議，將要面對後果。

另外，路透引述了解中美貿易談判情況的消息人士報道，為爭取在未來一個月左右的時間達成協議，美國談判代表軟化了在削減補貼方面的立場，轉而專注於他們認為更容易達成要求的其他領域，意味着美國在貿易磋商的一個核心目標上面後退。

OPEC在周三與周四於奧地利維也納舉行例會，該機構可能在會上決定未來半年的產量問題。雖然有傳聞OPEC不大可能在會上作出產量決定，但可能就減產協議6月後的存廢作出暗示。

美國鑽油井數量連升兩周，油價回吐，惟利比亞原油出口面對嚴峻威脅，抑制大市跌幅。紐約原油期貨現時每桶報63.56美元，跌0.33美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報71.39美元，跌0.16美元或0.22%。