中國財經 國際財經

德國電訊監管機構發出至今最明確的訊號，表明該國5G網絡建設不會排除華為。

英國《金融時報》報道，儘管美國出於安全原因對德國猛烈施壓，要求封殺華為，但德國聯邦網絡局(Bundesnetzagentur)局長Jochen Homann表示，該局立場是，任何設備供應商，包括華為都不應被排除在外。

美國一再敦促歐洲各國禁止華為基礎設施進入其5G網絡，稱中國可能會利用華為技術從事間諜活動或網絡破壞。Jochen Homann回應指，該局尚未獲得對華為不利的任何具體指示。

該局上月發起了5G頻譜拍賣，競逐經營5G網絡牌照的4家運營商德國電訊(Deutsche Telekom)、Vodafone、西班牙電訊(Telefónica)及Drillisch，到目前為止提交的競標總額已逾52億歐羅。待拍賣結束後，該等企業可以開始建設5G網絡的基礎設施，預計華為將發揮重要作用。

Jochen Homann指，這些運營商已在其系統中使用華為的技術，而華為在這一領域擁有大量專利，倘排除華為在該市場外，將延誤網絡建設。為回應美國及其他國家的擔憂，該局上月發布新版安全指引草案，Jochen Homann稱，如果華為滿足所有這些要求，便可參與5G網絡建設。