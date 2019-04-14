國際財經

意大利財長特里亞(Giovanni Tria)預期，當政府挽救經濟疲弱的措施產生效果後，當地經濟下半年可望有所好轉。

意大利在去年第三、四季的經濟錄得0.1%的倒退後，技術上已進入衰退。不過，該國較早時公布2月工業生產意外上升，或顯示衰退已經過去。

特里亞在周日接受國營電視台訪問時指出，政府的挽救經濟措施將產生正面影響，令到下半年經濟可持續增長。不過，意大利上周調低今年經濟增長預測至0.2%，明年則可望回升至0.8%。

另外，特里亞堅持不改變今年預算赤字，也不會推出富人稅。