訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:26 國際財經

意財長:下半年經濟可望好轉

放大圖片

意大利財長特里亞(Giovanni Tria)預期，當政府挽救經濟疲弱的措施產生效果後，當地經濟下半年可望有所好轉。

意大利在去年第三、四季的經濟錄得0.1%的倒退後，技術上已進入衰退。不過，該國較早時公布2月工業生產意外上升，或顯示衰退已經過去。

特里亞在周日接受國營電視台訪問時指出，政府的挽救經濟措施將產生正面影響，令到下半年經濟可持續增長。不過，意大利上周調低今年經濟增長預測至0.2%，明年則可望回升至0.8%。

另外，特里亞堅持不改變今年預算赤字，也不會推出富人稅。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。