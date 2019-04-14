國際財經

美國總統特朗普表示，聯邦儲備局的工作如果做得恰當，股市將會上漲5000到10000點，GDP增長將會遠遠超過4%，而不是3%，而且將幾乎沒有通脹。

特朗普周日在Twitter發文，再度炮轟聯儲局，批評局方的政策已經窒礙經濟增長，以及令股市可能喪失30%潛在升幅。

特朗普表示，量化緊縮是一個殺手，聯儲局應該採取完全相反的措施。特朗普所稱的量化緊縮，是指聯儲局去年實施的、每月削減買債規模500億美元政策。金融海嘯後，局方奉行買債政策，向金融市場注入大量流動性，使其資產負債表大幅膨脹。