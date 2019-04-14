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美國股市本周交易日數較正常少，因為周五是受難日假期休市，主導市場的五大焦點之首，勢必是大型藍籌公布的首季業績消息，其次是美國、中國與歐洲的重要經濟數據，石油出口國組織(OPEC)的會議也是焦點之一。

上周五，摩根大通與富國銀行公布首季業績，為藍籌業績期揭開序幕。本周一，花旗與高盛將繼續展示大型金融集團首季業績表現，美銀與摩根士丹利則分別在周二與周三公布業績。

除了金融巨擘外，科技巨擘Netfilx與IBM也會在周二收市後公布業績，前者預期更受投資者重視，因為迪士尼上周披露將於短期內進軍網上視頻業務，對於Netfilx或有直接衝擊。

其他在本周公布財報的藍籌還有百事、聯合健康、強生、聯合航空、CSX鐵路、雅培藥廠、霍尼韋爾、美國運通等。

本周重要經濟數據方面，美國商務部將於周四公布3月零售銷貨值，市場預期增長0.9%，扭轉前一月下跌0.2%的表現；撇除汽車的零售銷貨值則預期增長0.7%，前一月為跌0.4%。除了零售貨值外，本周美國較具瞄頭的數據還有紐約州製造業指數與新屋動工率等。

中國將於當地時間周三早上公布首季本地生產總值(GDP)，預期是市場另一焦點。分析員估計，中國首季GDP將增長6.3%，較前一季的6.4%輕微回落。不過，如果數據較預期差，勢必掀起市場憂慮中美兩國貿易戰的衝擊較預期嚴重，以致全球經濟放緩的困擾升溫，不利全球股市。

歐洲方面，IHS Markit將於周四公布歐羅區綜合採購經理指數(PMI)初值。市場預期為51.7，略高於前一月的51.6。此前，法國與德國也會公布PMI報告。一般相信，數據將影響歐央行的議息決定。

最後一個焦點，相信是OPEC在周三與周四於奧地利維也納舉行的例會，該機構可能在會上決定未來半年的產量問題。雖然有傳聞OPEC不大可能在會上作出產量決定，但可能就減產協議6月後的存廢作出暗示。