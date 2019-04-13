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今日 16:39 國際財經

高盛:聯儲局或暫緩加息至明年大選

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高盛發表報告，預測美國聯儲局近期不會調整聯邦基金利率目標區間，下一次加息可能在2020年11月美國總統選舉之後。

高盛發表報告指出，雖然白宮要求聯儲局放寬貨幣政策，但由於短期內沒有經濟衰退威脅，當局沒有減息動機。同時，通脹水平溫和亦顯示沒有收緊貨幣政策的必要，預計聯儲局近期不會調整利率區間。

該行表示，由於聯儲局愈來愈多地被外界置於「政治聚光燈」下，在2020年總統選舉前加息的可能性因此進一步降低。

高盛又認為，年初籠罩美國經濟前景的下行風險目前已經減弱，經濟動力有所增強。

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