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黑田東彥:G20同意採措施應對全球經濟風險



日本央行行長黑田東彥稱，G20已同意有需要採取及時行動，避免日益升溫的經濟下行風險，變為曠日持久的放緩。

歐盟擬反擊美國關稅措施 涉200億歐羅



因應歐盟對空中巴士公司的航空產品提供補貼，美國近日威脅對歐盟貨品加徵關稅。歐盟委員會據報已擬定一份總值約200億歐羅、針對美國進口商品的臨時清單，作為報復美國的貿易反擊措施。

雪佛龍逾2500億購阿納達科

美國油企雪佛龍以330億美元，收購阿納達科石油(Anadarko Petroleum)股份，料藉收購成為LNG市場主導者之一。

道指收市飆269點 標指突破2900關



摩根大通首季盈利增長5%，勝預期，股價收市漲4.69%，加上石油巨頭雪佛龍斥330億美元收購對手，刺激美股全面上揚，道指一度急漲293點，收市仍升269點或1.03%；標指升0.66%，醫療板塊逆市挫0.97%；納指上揚0.46%。迪士尼公布新串流服務細節後，股價勁漲11.54%；

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學消費者信心指數4月降至96.9，低於預期；美國3月進口價格漲0.6%。

￭ 諾貝爾經濟學獎得主克魯明警告，債市出現的訊號預示，經濟衰退或會在明年某時段或之後發生。

￭ 滙控(00005)主席杜嘉祺：受歐洲經濟疲弱影響，環球增長正在放緩，美國和亞洲經濟的前景亦轉淡。

￭ 日本三菱UFJ擬購德國DZ銀行的航空融資業務，令日本湧現大量歐羅買盤，歐羅兌美元滙價尾段升0.37%；美滙指數跌0.21%。

￭ 紐約期金收市升0.2%，報每盎斯1295.2美元。

￭ 憂利比亞減產，紐約期油上揚0.5%；布蘭特期油升1%。

￭ 富國銀行首季按年多賺16.35%。期內淨息差2.91%，低於預期。

￭ 對沖基金名宿David Einhorn旗下Greenlight Capital稱，最近出現的連串問題，似乎將特斯拉推向失敗邊緣。

￭ 英國股市收升0.26%；德股攀升0.54%；法股進賬0.31%。

￭ 李克強出席活動時稱，有信心實現今年經濟增長6%至6.5%目標。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7096元，較周四紐約尾盤漲183點子。

【新股追縱】3新股孖展認購反應冷清



資料顯示，正在招股的新股孖展認購反應冷清，周四起招股的設計都會(01545)截至周五為止孖展認購470萬元；周五起招股的博尼(01906)及申萬宏源(06806)，孖展認購額分別為50萬元及28萬元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報30162點，較昨日恒指收市高水252點。

￭ 廣發証券(01776)預期首季按年多賺70%至95%。

￭ 北京燃氣藍天(06828)以代價2.05億人民幣，收購LNG業務。

￭ 迪臣發展(00262)及迪臣建設(08268)主席等股東，合共出售迪臣建設佔已發行股本約36.13%，予中國信息科技(08178)主席兼行政總裁王鉅成，涉資7948.65萬元。