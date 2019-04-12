國際財經

美企業績期開鑼，摩根大通盈利超預期，加上能源業有巨額併購交易，刺激美股周五全面上揚，道指一度急漲293點，高位一度觸及26436點，標指更自去年10月以來首次突破2900點，盤中最高觸及2910點，距離歷史高位只差30點或1%。

油企大併購 雪佛龍股價挫

道指收市仍漲269點或1.03%，報26412點，表現較另外兩大指數為佳，因為兩隻成分股走勢異常突出，摩通彈升4.69%，而迪士尼公布新串流服務細節後大受投資者歡迎，刺激股價收市勁漲11.54%，盤中曾創出130.9美元新高。標指升0.66%，收報2907點，創去年10月3日以來收市新高；金融股漲1.93%，銀行業指數飆2.4%，但醫療板塊仍然捱沽，回落0.97%。納指升0.46%，收報7984點。

本周累計，道指跌約0.05%，標指上漲0.51%，納指升約0.57%。

摩通首季盈利91.8億美元，營業額299億美元，俱增長5%，皆優於市場預期，行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，雖然目前有一些地緣政治不確定因素，但美國經濟依然良好，金融市場健康，消費和商業信心強勁。至於同日派成績表的富國銀行，業績亦較預期好，股價一度升逾2%，惟開市後其財務總監表明看淡盈利前景，致使股價倒跌2.62%。

美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）斥330億美元收購當地對手Anadarko Petroleum，消息拖累雪佛龍股價挫4.94%，Anadarko則飆32%。歐股造好，德股升0.54%，法股漲0.31%，英股進賬0.26%；主要亞股大部分上揚，日股漲0.7%。

歐羅呈強，尾段升0.37%，徘徊1.13附近，報1.1296美元，因有報道稱日本三菱UFJ計劃收購德國DZ銀行的航空融資業務，令日本湧現大量歐羅買盤；美滙指數相對疲弱，跌0.21%，報96.96；美元兌日圓漲0.31%，報112日圓。紐約期金收市升0.2%，報1295.2美元。紐約期油上揚0.5%，收報每桶63.89美元；布蘭特期油升1%，收報71.55美元。

埃爾埃里安抨儲局政策太鴿

密歇根大學消費者信心指數4月降至96.9，低於預期；美國3月進口價格連續三個月向上，漲0.6%。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安批評，聯儲局的利率立場轉變太多，去年第四季過分鷹派，現在則太鴿派，他個人認為美國經濟仍然穩健，預期今年可增長2.5%至3%。聯儲局前主席格林斯平表示，由於福利開支負擔日益沉重，美國經濟恐將「嚴重衰落」。