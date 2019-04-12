國際財經

全球最大罐裝湯生產商金寶湯同意以5.1億美元(39.7億港元)，出售新鮮食品品牌Bolthouse Farms予私募基金Butterfly。

金寶湯去年已公布洽售Bolthouse Farms的消息。

Butterfly營運合夥人Jeff Dunn將成為Bolthouse Farms行政總裁。他在2008年至2012年期間也擔任Bolthouse Farms行政總裁，有份促成Bolthouse Farms在2012年以15.5億美元整體出售予金寶湯的交易。