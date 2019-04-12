國際財經

知名對沖基金經理艾因霍恩(David Einhorn)主理的對沖基金Greenlight Capital，周五向客戶發送的信件，批評馬斯克(Elon Musk)和他創辦的電動車製造公司特斯拉(Tesla)，表示最近出現的連串問題，似乎將特斯拉推向失敗的邊緣。

受負面消息影響，特斯拉股價由升轉跌，截至本港時間凌晨約零時51分，股價下滑0.20%，稍早時一度逆市下挫0.59%，早段則跟隨大市最多上揚1.31%。美股道指現時上揚233點，報26376點；標指進賬0.53%，納指上漲0.32%。

Greenlight在信中力數特斯拉不是，稱特斯拉近期下調產品售價，對舊車價格形成很大的影響，集團對電動車需求的季度預測也不現實，市場需求明顯不足。而特斯拉裁員、關閉店舖但其後取消關店、關閉服務中心、削減資本開支、傖促宣布推出產品，以及為掩飾需求問題而故意誇大其自動駕駛研發能力，企圖轉移投資者視線等行為，令人相信特斯拉現在已經立於危牆。

Greenlight又清算馬斯克的舊賬，指他去年夏天曾經承諾，特斯拉將會錄得盈利，其後每季的現金流將出現正數，直至今年一月底仍然這樣說，但實際上並無兌現承諾。

Greenlight近期沽空特斯拉股份，並且獲得利潤。