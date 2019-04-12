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英國財長夏文達(Philip Hammond)在華盛頓參加國際貨幣基金組織(IMF)的會議時表示，儘管政府仍反對任何新的公投，但很有可能在某個時候再次將英國脫歐公投的想法提交國會。

他續稱，在10月31日英國脫歐前舉行新公投，時間將會非常緊迫，因任何新公投可能需時半年來籌備。

夏文達指出，文翠珊政府堅持反對任何新的公投，亦預計政府和工黨未來數月將達成一項協議。

另外，他透露，脫歐問題已經損害英國的國際聲譽，下一任英倫銀行長候選人可能會望而卻步，而遴選卡尼繼任者的程序正在進行中。