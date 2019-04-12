港股直擊 國際財經

外電報道，滙豐控股(00005)行政總裁范寧在伯明翰舉行的公司年會上表示，全球經濟風險或引發更高的信貸損失，儘管目前尚無跡象會發生這種情形。

范寧指出，目前全球經濟的不確定性和風險增加，主要與英國經濟、持續的全球貿易緊張局勢，以及未來利率走勢相關，但他強調，滙控仍致力於實現去年6月提出的目標，並將管理成本和投資，以應對任何風險，並稱長期成長動力仍然穩健。

滙控主席杜嘉祺則表示，自去年以來經濟前景一直疲軟，中美之間的全球貿易壓力，可能會繼續影響今年的市場情緒。