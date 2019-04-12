國際財經

中美貿易談判有進展，惟市場正觀望摩根大通與富國銀行等美國重磅股業績，以端視未來美國經濟走勢，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時39分，英國富時100指數報7447點，升29點或0.39%；德國DAX指數報11998點，漲63點或0.53%；法國CAC 40指數報5503點，上揚17點或0.32%；意大利富時MIB指數報21772點，升87點或0.39%。

道指期貨暫報26304點，升171點。

中美貿易談判方面有進展，有報道指在中美上周的第九輪經貿磋商期間，中方代表團修改之前一項關於雲計算領域准入的提議，提出將向更多外國企業發放在中國運營數據中心所需的牌照，並提議取消對某些外國雲服務供應商設定的50%持股上限。

另外，美國副總統彭斯(Mike Pence)表示，華府有信心能與中國達成貿易協議，但如果談判失敗，將會不惜對中國產品加倍徵收關稅。

日本經濟再生大臣茂木敏充表示，日本和美國將於本月15至16日在華盛頓舉行首輪貿易談判，以應對美國對於日本在雙邊貿易中享有巨大貿易順差的關切。美國總統特朗普早前已明確表示，不滿日本對美國690億美元的貿易順差。

數據方面，歐羅區2月工業生產按月下降0.2%，預期為下降0.6%；按年下跌0.3%，預期為下降1%。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報64.46美元，漲0.88美元或1.38%；倫敦布蘭特期油報71.57美元，升0.74美元或1.04%。