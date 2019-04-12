中國財經 國際財經

新華社報道，中日韓自貿區第15輪談判首席談判代表會議在東京舉行。三方就貨物貿易、服務貿易、投資、規則等議題交換意見，並取得積極進展。

中國商務部部長助理李成鋼與日本外務省國際貿易和經濟特命全權大使香川剛廣、南韓產業通商資源部部長助理呂翰九分別率代表團與會，就相關議題談判推進的方法、路徑達成積極共識，明確下一步工作安排。

三方一致同意，在三方共同參與的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)已取得共識的基礎上，進一步提高貿易和投資自由化水平，納入高標準規則，打造RCEP+的自貿協定。