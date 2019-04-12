國際財經

中美貿易談判有進展，但市場觀望華爾街展開業績期，期望從中推測未來經濟走勢，投資氣氛趨謹慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7419點，升1點或0.02%；德國DAX指數報11897點，挫37點或0.31%；法國CAC 40指數報5476點，下滑8點或0.16%；意大利富時MIB指數報21661點，跌22點或0.1%。

道指期貨暫報26173點，升40點。

中美貿易談判方面有進展，《華爾街日報》引述消息人士透露，在中美上周的第九輪經貿磋商期間，中方代表團修改了之前一項關於雲計算領域准入的提議，提出將向更多外國企業發放在中國運營數據中心所需的牌照，並提議取消對某些外國雲服務供應商設定的50%持股上限。

另外，美國副總統彭斯(Mike Pence)接受CNBC訪問時表示，華府有信心能與中國達成貿易協議，但若果談判失敗，將不惜對中國產品加倍徵收關稅。

企業財報方面，摩根大通與富國銀行將會公布首季業績，為美股藍籌業績揭開序幕。

油價扭轉昨日挫逾1%，今日回穩，因石油出口國組織(OPEC)供應量下降，國際石油市場正在收緊，以及美國制裁伊朗和委內瑞拉的提振。紐約原油期貨現時每桶報63.81美元，升0.23美元或0.36%；倫敦布蘭特期油報71.01美元，升0.18美元或0.25%。

歐羅區今日稍後將公布2月工業產出數據，料按月及按年分別跌0.5%及跌0.9%。