國際財經

美股周四牛皮偏軟。華爾街展開業績期，儘管打頭炮的銀行股普遍上揚，而且中美貿易談判傳出利好消息，惟醫療股大跌，令美股高開後迅速回落，三大指數收市個別發展。

耶倫：現非減息時機

道指曾升72點，高見26229點；尾段一度倒跌94點，低位滑落至26062點；收市跌幅收窄至14點或0.05%，報26143點；3隻醫療成分股UnitedHealth、默克和輝瑞藥廠分別挫4.31%、1.21%、1.08%，稍後派成績表的摩根大通曾升1.31%，收市只漲0.84%；波音則回升1.43%。標普500指數大致持平，升不足1點，收報2888點；工業股和金融股板塊領漲。納指跌0.21%，收報7947點；大型科技股FAANG之中，以蘋果下滑0.83%的表現最差。特斯拉倒退2.77%，因為有消息稱，集團與松下凍結超級工廠45億美元的支出，惟特斯拉發言人稱，兩間公司將繼續向超級工廠投入大量資金，集團對電池的需求繼續超過供應。

英國暫時不會突然無協議脫歐，歐股受惠，然而英股卻低收0.05%。法股跑贏區內其他市場，上揚0.66%，因為奢侈品公司LVMH業績強勁，股價飆4.6%並創新高，德股則上漲0.25%。亞洲股市個別發展，日股收市升0.11%。

美國聯儲局周三公布上月議息紀錄，顯示部分官員相信經濟前景面對重大不確定因素，加上通脹持續低企，預期今年內不加息，但同時提出需要保持政策彈性，隨着未來經濟數據發展，可以加息或減息。

有分析指出，聯儲局雖然表示息率「可加可減」，但局方官員不認為現時或未來有需要減息，反映聯儲局與市場預期有分歧。

聯儲局前主席耶倫周三則說，現時的貨幣政策定位很好，未來某個時刻或需要減息，但她不覺得現在是下調利率的合適時候。她補充，若環球經濟增長風險加劇及前景轉弱，可能需要減息，惟目前美國勞工市場持續緊張，減息會帶來通脹風險。對於美國總統特朗普考慮提名兩位心腹出任聯儲局理事，耶倫警告不要帶着政治立場進入聯儲局，否則會遇到困難。

新領失業救濟50年來最低

金價近期節節上升後，周四獲利回吐，紐約期金每盎斯收報1293.3美元，跌1.6%。美滙指數報97.17，升0.26%。美元兌日圓報111.64，上揚0.57%。歐羅兌美元報1.1257，跌0.17%。美國上周原油庫存增加700萬桶，升至17個月新高，不利近日強勢的油價，紐約期油每桶收報63.58美元，跌1.6%；倫敦布蘭特期油收報70.78美元，挫1.3%。

美國上周首次申領失業救濟人數下跌8000人，至19.6萬人，少過市場預期，而且為1969年以來首次低於20萬。美國3月生產物價指數（PPI）按年增2.2%，按月增0.6%，均勝預期。