國際財經

美國波音公司(Boeing)行政總裁米倫伯格(Dennis Muilenburg)表示，67%持有737 MAX型號飛機的客戶已經測試了新軟件，而其他測試工作預期未來數周內進行。

兩架波音737 MAX型號飛機於5個月內先後發生空難後，波音在壓力下研發修正該款飛機MCAS防止失速系統(anti-stall system)的軟件，尋求全球多個國家重新批准該款飛機復行。

米倫伯格指出，航空公司將對新軟件進行更多的測試，直至該款飛機可符合所有相關安全規定。