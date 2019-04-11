國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，全球最大罐裝湯生產商金寶湯，接近達成出售新鮮食品業務分支Bolthouse Farms的協議，涉及代價為5億美元(39億港元)，買家為該分支前任行政總裁Jeff Dunn與私募基金組成的財團。

據悉，Dunn是夥同Butterfly Equity進行上述收購。該個財團已經與金寶湯展開獨家商討，最快周五公布有關協議。

金寶湯在2012年以15.5億美元購入Bolthouse Farms。該公司發言人拒評上述消息。