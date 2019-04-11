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今日 00:49 國際財經

歐盟據報獲授權與美展開貿易談判

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路透引述歐盟消息稱，歐盟已獲得初步授權，可以與美國正式展開雙邊貿易協議的討論。

歐盟消息稱，28個成員國大使在周四的會議上通過有關談判准許。根據准許，歐盟與美國的貿易談判只涉及兩個範疇，分別是降低工業貨品關稅，以及容許企業更易於生產同時符合歐美兩地標準的產品。

歐盟與美國貿易談判一直未能正式開始的原因之一，是法國不同意把農產品納入討論議題，美國總統特朗普則重視有關議題。

歐美貿易戰近期有一觸即發之勢，特朗普周二威脅稱，因應歐盟對航空產品提供補貼，可能進一步對歐盟貨品加徵關稅。

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