國際財經

美國上周首次申領失業救濟人數創49年新低，顯示勞動力市場表現持續強勁，投資者亦樂觀關注中美貿易談判的進展，美股周四高開，中段在醫療保健股下挫拖累下，三大指數齊下滑。

截至本港時間凌晨約零時22分，道指報26116點，回落40點或0.15%；稍早時低位曾見26085點，跌幅為71；早段一度高見26229點，上揚72點。標普500指數現時報2884點，回吐3點或0.11%；納指報7949點，下跌14點或0.19%。

醫健股受壓，標指醫健股板塊現時倒退1.12%。UnitedHealth股價下挫2.64%，暫時為跌幅最大的道指成分股；藥廠默克下滑1.50%，輝瑞都倒退1.28%；藥業零售集團Walgreens回吐0.83%。

美國聯儲局(FED)上月政策會議紀錄顯示，局方今年可能維持利率不變。聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，通脹仍然接近2%的目標水平，但一些長期通脹預期衡量指標，仍然處於符合物價穩定任務的區間下端。聯儲局在評估是否調整貨幣政策立場時，仍要保持耐性。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)則對孳息曲線倒掛表示憂慮，認為決策者需要認真看待，並警告低通脹預期可能正在發出令人憂慮的價格前景訊號。

不過，中美貿易談判的進展令市場情緒樂觀，中國外交部回應中美經貿磋商時稱，雙方已取得新的實質性進展。商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會上亦表示，在第9輪中美經貿高級別磋商結束後，中美雙方牽頭人已進行通話，討論遺留問題。美國財長努欽則表示，華盛頓和北京已經基本同意在達成的協議中包括一項執行機制。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數有19.6萬人，為49年的新低，按周減少8000人，預期增至21.1萬人。另外，美國3月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.6%，升幅大過預期，創5個月以來最大升幅，主要受汽油價格上升帶動。

英國脫歐方面，經過談判後，歐盟領導人與英國首相文翠珊最終同意彈性延伸英國脫歐的最後期限，延期至10月31日。

歐股個別發展，英國富時100指數報7417點，跌3點或0.05%；德國DAX指數報11935點，升29點或0.25%；法國CAC 40指數報5485點，升35點或0.66%；意大利富時MIB指數報21684點，升13點或0.06%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報63.47美元，跌1.14美元或1.76%；倫敦布蘭特期油報70.78美元，跌0.95美元或1.32%。