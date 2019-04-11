國際財經

美國上周首次申請失業救濟人數首次跌破20萬關口，表明勞動力市場表現持續強勁，但投資者仍關注中美貿易談判的進展，美股高開後，早段窄幅上落。

截至本港時間晚上約9時52分，道指報26202點，升45點或0.18%；標普500指數報2891點，升3點或0.11%；納指報7956點，跌7點或0.1%。

美國聯儲局(FED)上月政策會議紀錄顯示，鑑於全球經濟放緩，以及貿易政策和金融狀況的不確定性給經濟前景帶來風險，聯儲局今年可能維持利率不變。分析指出，儘管決策者指出美國就業市場表現強勁，但一些人對經濟疲弱表示擔憂，並稱美國企業的巨額債務負擔可能加劇美國經濟的惡化。

不過，中美貿易談判的進展令市場情緒樂觀，中國外交部回應中美經貿磋商時稱，雙方已取得新的實質性進展。同時，希望雙方能夠在相互尊重、平等互利的基礎上，妥善解決雙方關切的問題，達成雙方都能夠滿意的結果。美國財長努欽亦表示，華盛頓和北京已經基本同意在達成的協議中包括一項執行機制。

美國經濟數據方面，上周美國首次申請失業救濟人數為19.6萬人，跌至20萬關口以下，為1969年來最低水平，表明勞動力市場表現持續強勁，可能改變市場對經濟出現下滑的預期。

英國脫歐進展仍是焦點，經過談判後，歐盟領導人與英國首相文翠珊最終同意彈性延伸英國脫歐的最後期限，延期至10月31日。

油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報64.09美元，跌0.52美元或0.8%；倫敦布蘭特期油報71.3美元，跌0.43美元或0.6%。