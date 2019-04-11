國際財經

由於英國首相文翠珊(Theresa May)的脫歐方案三度提交國會均被否決，英國無法準時在3月29日正式脫歐並延遲最後期限至4月12日，但英國國會遲遲未能達成可通過的方案，令英鎊走勢隨着脫歐消息的進展而大幅波動。

儘管周三(4月10日)下午英國議會以420票對110票批准文翠珊尋求推遲英國脫歐至6月30日，但歐盟認為英國政府內部的分歧嚴重，6月順利脫歐的可能性不大，故周四(4月11日)有消息稱英國已獲得歐盟27個成員國一致同意，將彈性脫歐期限押後至10月31日，並在6月將針對脫歐進展情況進行一次評估。歐盟允許英國第二次延後脫歐時間，無疑為英國脫歐協議的通過獲取了更充裕的時間，英國硬脫歐風險再度下降，推動英鎊/美元回升至1.3100附近，滙價似乎蠢蠢欲動企圖突破自3月13日高位1.3376延伸而下的阻力線水平。

此外，周三(4月10日)公布的英國2月國內生產總值(GDP)按月增長0.2%，高於預期零增長；按年增長2%，優於預期增長1.7%，並創下2017年11月以來最大增幅。這顯示英國的經濟狀況在脫歐拖累下仍比市場預期佳，令投資者對英國脫歐對經濟損害的擔憂有所緩和。

另一方面，今日凌晨2時公布的美國聯儲局3月議息會議紀要顯示，大部分聯儲局官員認為今年內不會調整利率，但部分官員認為，利率會視乎經濟數據及國際形勢發展，可加亦可減。會紀要公布後美滙指數輾轉回落並一度觸及9日新低96.82，或有利於英鎊/美元進一步反彈回升。

技術分析方面，近期英鎊/美元維持受制於阻力線之下整固波動，但下方在1.2950至1.3000區域亦有不俗支持，短期內英鎊需突破阻力線才有望進一步向上挑戰1.3200甚至1.3300水平。但英鎊升勢能否持續將取決於英國脫歐方面可否有真正的好消息出現，否則英鎊隨時可再度掉頭下跌。若滙價突然跌穿1.2950至1.3000區域支持，則需小心英鎊/美元將進一步跌向1.2700。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元回落至1.2985至1.3005區域買入，上望1.3180，跌穿1.2950止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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