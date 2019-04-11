國際財經

雖然英國獲歐盟批准推遲脫歐期限至10月底，暫時緩和無協議脫歐的緊張情緒，但歐美央行強化了投資者對全球經濟前景和貿易保護主義的擔憂，加上美國在中美貿易爭端尚未解決的情況下，威脅對歐盟商品徵收新關稅，為貿易緊張局勢再添火頭，歐股中段持續個別發展。

截至本港時間傍晚6時15分，英國富時100指數報7424點，升2點或0.04%；德國DAX指數報11921點，升15點或0.13%；法國CAC 40指數報5482點，升32點或0.59%；意大利富時MIB指數報21660點，跌11點或0.05%。

道指期貨暫報26184點，升18點。

歐盟領導人同意允許英國將脫歐日期推遲到10月31日。馬耳他總理Joseph Muscat在Twitter上表示，推遲可以給英國時間做出最後選擇，6月召開的峰會將讓歐盟領導人評估形勢。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)亦在Twitter指出，已同意推遲英國脫歐期限，將向英國首相文翠珊通報峰會達成的結果，並尋求其同意。

分析指出，深夜才達成的這一結論，意味英國得以避免在周五無協議脫歐，且歐盟同意的延長期限亦較文翠珊要求的3個月更長，這樣她可以有更多時間爭取讓其脫歐協議得到多數議員的支持。不過，法國總統馬克龍早前主張延期至6月，強烈反對其他領導人對於延期更長時間的傾向。如果延長太多時間，會使英國改變主意繼續留在歐盟的可能性增加。

另外，中美貿易談判繼續取得進展，雙方已基本確定了一個機制來監督未來達成任何協議的執行，包括新設立的執行辦公室。

歐洲央行已推遲了危機後的首次加息，但由於疲弱的外部需求對出口大國德國造成打擊，歐央行正面臨採取更多措施來支撐歐羅區經濟的壓力，儘管其政策工具已所剩無幾。分析指出，如果全球和歐羅區經濟增長轉弱或美國聯儲局開始暗示減息，歐央行可能需要步其後塵，放鬆貨幣政策，故需要通過分級利率來緩解銀行的壓力。

紐約原油期貨現時每桶報64.08美元，跌0.53美元或0.82%；倫敦布蘭特期油報71.3美元，跌0.43美元或0.6%。