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今日 15:47 國際財經

英脫歐准延期 歐股早段個別走

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英國獲歐盟批准推遲脫歐期限至10月底，中美同意設貿協監督機制，惟國際貨幣基金組織(IMF)及歐洲央行先後看淡環球經濟，投資者對經濟前景及貿易保議主議的憂慮升溫，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7407點，跌13點或0.19%；德國DAX指數報11897點，跌8點或0.07%；法國CAC 40指數報5465點，升15點或0.28%；意大利富時MIB指數報21573點，跌97點或0.45%。

道指期貨暫報26156點，跌10點。

歐盟領袖開會後，同意英國推遲脫歐限期至10月底。為了換取延長脫歐限期，英國首相文翠珊須同意英國要籌備5月舉行的歐洲議會代表選舉。歐洲理事會主席圖斯克於社交網站表示，成員國同意脫歐最遲延至10月31日，並附彈性安排，讓英國可以在通過脫歐協議後提早脫歐。市場擔心，英國脫歐風險並未消失，只是拉長，未來仍有可能出現許多波折。

中美貿易談判方面，美國財長努欽表示，中美兩國貿易談判有進展，雙方基本上同意設立協議執行機制，包括設立新的監督辦事處。雙方預期在周四再進行電話會議。

另外，歐洲央行一如預期維持所有政策利率不變，並重申保持利率於現水平起碼至今年底。行長德拉吉(Mario Draghi)強調，全球貿易緊張局勢和其他不確定性，都令經濟有進一步下行的風險，但稱衰退風險依然很低。他對任何進一步的刺激措施計劃三緘其口，只稱必要時會調整政策工具。

油價扭轉上日漲逾1%的強勢，今日回吐，因美國原油庫存升至近17個月高位。紐約原油期貨現時每桶報64.17美元，跌0.44美元或0.68%；倫敦布蘭特期油報71.35美元，跌0.38美元或0.53%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期增加8000人，至21萬人，至於上月PPI按年料持平於升1.9%。

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