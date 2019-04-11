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商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會上表示，在第九輪中美經貿高級別磋商結束後，中美雙方牽頭人已進行通話，討論遺留問題。

高峰指，下一步雙方經貿團隊將通過各種有效方式保持密切溝通，全力以赴繼續進行認真談判，朝着落實兩國元首重要共識的方向努力。

美國財長努欽較早前則表示，中美兩國貿易談判有進展，雙方基本上同意設立協議執行機制，包括設立新的監督辦事處。努欽接受外國電視台訪問時表示，與中國國務院副總理劉鶴舉行視像電話會議，作出具建設性的對話，雙方預期在周四再進行電話會議。