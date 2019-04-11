國際財經

南韓三星電子成為美國人最喜愛的外國品牌。

美國市場調查機構Morning Consult發布「美國消費者最喜愛25大品牌」排行榜，亞馬遜、Google及Netflix依次位列三甲。

至於三星電子則超越YouTube、沃爾瑪和迪士尼，排第12位，是排名最高的外國品牌。

排名第四至十位的依次是聯合包裹(UPS)、家得寶(Home Depot)、美國郵政(USPS)、好時(Hershey)、聯邦快遞(FedEx)、Dollar Tree及Cheerios。