國際財經

美國財長努欽在接受CNBC訪問時表示，雖然總統特朗普時常批評鮑威爾，但努欽相信鮑威爾是聯儲局正確的領袖。

努欽指出，不覺得自己推薦鮑威爾出任聯儲局主席是做錯決定，但他尊重特朗普的觀點及對經濟的看法，又指特朗普在此有很強的洞察力。

事實上，特朗普多次批評聯儲局在2018年的加息行動，甚至在去年底時與顧問討論過解僱鮑威爾。特朗普亦表明有意提名兩名親信穆爾(Stephen Moore)和凱恩(Herman Cain)進入聯儲局，有分析認為是特朗普為影響聯儲局貨幣政策而作出的行動。