訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:53 國際財經

努欽:推薦鮑威爾任儲局主席決定正確

放大圖片

美國財長努欽在接受CNBC訪問時表示，雖然總統特朗普時常批評鮑威爾，但努欽相信鮑威爾是聯儲局正確的領袖。

努欽指出，不覺得自己推薦鮑威爾出任聯儲局主席是做錯決定，但他尊重特朗普的觀點及對經濟的看法，又指特朗普在此有很強的洞察力。

事實上，特朗普多次批評聯儲局在2018年的加息行動，甚至在去年底時與顧問討論過解僱鮑威爾。特朗普亦表明有意提名兩名親信穆爾(Stephen Moore)和凱恩(Herman Cain)進入聯儲局，有分析認為是特朗普為影響聯儲局貨幣政策而作出的行動。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。