國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德表示，諸如數碼貨幣之類的金融科技正在動搖銀行體系，必須加強監管以保持穩定。

拉加德在接受CNBC訪問時指出，銀行業務模式不斷變化證明，數碼貨幣等創新產品正對傳統金融企業產生明顯影響。「我認為這種破壞者的角色，以及任何使用分布式分類賬技術的東西，不管你叫它加密貨幣、資產、貨幣，還是其他什麼……這顯然是在動搖整個系統。」

她並警告，金融行業的這種變化必須伴隨着監管，以防影響整個金融體系及其穩定性。