國際財經

美國聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)認為，目前並無減息的必要。

耶倫在一個活動上與達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)對話時表示，如果美國經濟面臨的風險加劇，可能需要在未來某個時刻減息，但目前並不是合適時機。

耶倫認為，現時的貨幣政策定位很好。雖然美國經濟增速放緩，但就業充分並且通脹良性，聯儲局保持觀望是正確的立場，但如果就業市場繼續趨緊，她可能會擔心價格壓力。

她續稱，感覺到勞動力市場強勁，最近通脹已相當接近2%，強調聯儲局實現2%的通脹目標非常重要。

不過，美國副總統彭斯接受CNBC訪問時表明，雖然他看好美國經濟狀況，但仍支持總統特朗普要求聯儲局進一步減息。他說，目前沒有證據表明美國經濟存在通貨膨脹，又透露特朗普相信美國經濟才剛剛開始增長，對方認為3%是經濟的起點。

另外，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)認為，美國經濟還沒有達到充分就業，稱如果永遠達不到通貨膨脹加速的水平，那麼永遠不會知道實際上處於非加速通貨膨脹失業率(NAIRU)。

他又指，聯儲局在抑制通脹和控制通脹預期方面表現非常出色，可能導致1980年以來美國經濟的部分金融化，但無法證明這一點。