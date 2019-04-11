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努欽:中美同意設貿協監督機制



美國財長努欽稱，中美貿易談判有進展，雙方基本上同意設立協議執行機制，包括成立新的監督辦事處。

聯儲局:要為進一步加息預留空間



美國聯儲局3月貨幣政策會議紀錄顯示，到今年底維持利率不變屬合理，有必要保持耐心，因為經濟前景存在不確定性，但要為經濟改善時進一步加息預留空間。會議紀錄發表後，利率期貨據顯示，局方今年內仍有機會減息。

穆爾:美國經濟增長可達4%



總統特朗普有意提名為聯儲局理事的穆爾(Stephen Moore)，周三接受媒體訪問稱，美國經濟增長可能有3%至4%，但要達到特朗普提出的5%，則有點困難。

德拉吉:必要時已準備調整所有工具



歐央行議息後維持利率不變，行長德拉吉會後稱，全球經濟持續面臨逆風，如有必要，央行已準備調整所有工具，未來進行將討論定向長期再融資操作(TLTRO)細節。

儲局今年不加息 道指反覆高收6點



IMF報告再下調今年全球經濟增長至3.3%，歐央行亦看淡環球經濟，投資者憧憬貨幣政策偏向寬鬆；美國聯儲局議息紀錄則預期今年不加息，支持美股道指收市反覆升6點，早段曾漲58點，也一度回落49點。標指升0.35%。納指漲0.69%。高盛股價抽高1.1%，但波音再挫1.1%，費城半導體指數則漲0.86%。



外圍焦點簡訊

￭ 美國3月CPI按月升0.4%，按年增1.9%，核心CPI按月增0.1%，按年僅升2%，反映通脹壓力不明顯。

￭ 美滙指數曾失守97，跌0.17%。歐羅兌美元一度插0.29%，尾段倒升0.09%。

￭ 紐約期金收報每盎斯1313.9美元，升0.4%。

￭ 布蘭特期油收報每桶71.73美元，升1.6%；紐約期油漲1%，汽油期貨飆3.5%。

￭ 《華爾街日報》：Lyft上市後股價不濟，Uber的IPO受影響，估值最多1000億美元，低於早前預計。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收升0.26%。英股跌0.05%；德股高0.47%；法股漲0.25%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7188元，較周二紐約尾盤漲2點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報30116點，較昨日恒指收市低水4點。

￭ ADR港股比例指數報30122點，較恒指香港收市高2點。

￭ 舜宇(02382)3月手機鏡頭出貨量按年增41.7%，按月增31.9%。

￭ 內地4月份國產遊戲版號已下發，騰訊(00700)旗下遊戲《和平精英》獲版號。

￭ 設計都會(01545)周四日起招股。