國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)及歐洲央行先後看淡全球經濟，投資者憧憬貨幣政策偏向寬鬆；今天凌晨公布的3月美國聯儲局議息會議紀錄顯示，局方預期今年內不會加息，符合市場預期，美股道指收市反覆向好，科技股表現較佳。

道指大部分時間窄幅偏軟，盤初曾漲58點，高位觸及26209點，很快轉跌低見26101點，跌幅為49點，收市仍微升6點或0.03%，報26157點；高盛股價抽高1.1%，為升幅最大的道指成分股；但波音再挫1.1%，局限大市升勢。

波音周二表示，737 MAX客機在3月沒有接獲任何訂單，而由於3月中發生埃航空難，部分該型號客機須押後交貨。美股另外兩大指數造好，標指升0.35%，收報2888點。納指漲0.69%，收報7964點。蘋果上揚0.56%，特斯拉漲1.38%。晶片類股份集體上升，費城半導體指數收市漲0.86%，AMD彈高超過2%，輝達和博通都漲超1%。亞洲股市個別發展，其中日股跌0.53%。

聯儲局議息紀錄稱，多數決策者預計，今年利率將保持穩定，到今年底維持利率不變屬於合理，局方在利率問題上有必要保持耐心，因為經濟前景存在不確定性。不過，部分決策者認為，若經濟改善的話，今年晚些時候可能有理由進行適度加息。

穆爾斥去年底加息錯誤

有望獲美國總統特朗普提名出任聯儲局理事的經濟學者穆爾(Stephen Moore)昨天說，他批評聯儲局加息，是因為儘管美國經濟正在增長，就業率也高，薪酬亦上升，卻沒有通脹跡象。他直言很多經濟師都不明白，增長不會引發通脹，反而令通脹緩和。他又稱，尤其不滿聯儲局在去年12月加息，認為是錯誤決定，並指局方轉軚「偏鴿」後，經濟及股市都有改善。

被問到聯儲局應否減息，穆爾指希望與聯儲局主席鮑威爾討論，同時讚揚他是最成功的主席。

歐洲央行周三議息，一如預期維持所有政策利率不變，並重申保持利率於現水平起碼至今年底。行長德拉吉(Mario Draghi)在會議後的記者會上，強調全球貿易緊張局勢和其他不確定性，都令經濟有進一步下行的風險，但稱衰退風險依然很低。他對任何進一步的刺激措施計劃三緘其口，只稱必要時會調整政策工具。

IMF報告則預期，全球經濟今年將增長3.3%，為金融危機以來新低，1月時預期為增長3.5%。不過，副總裁張濤不認為今明兩年會面臨全球經濟衰退或經濟危機。

核心通脹2%不及預期

美國3月消費物價指數(CPI)按月升0.4%，符合預期，為14個月以來最大升幅；按年增1.9%，超過市場預估的1.8%。不過撇除食品及能源的核心CPI則差過預期，按月增0.1%，按年僅升2%，為自2018年2月以來最慢增速，反映通脹壓力持續不明顯。

美元在CPI數據公布後轉跌，美滙指數失守97，曾低見96.85，跌0.17%，尾段續偏軟。美元兌日圓跌0.13%，報111日圓。投資者憂慮環球經濟疲弱，支持金價攀升，紐約期金收市報每盎斯1313.9美元，升0.4%。

油價持續在高位徘徊，投資者仍較注視油組減產及美國對伊朗和委內瑞拉制裁的因素。主要產油國俄羅斯總統普京表示， 反對油價不受控地抽升，但強調該國對目前油價水平感自在。紐約期油收報每桶64.61美元，升1%，汽油期貨價格更加急飆3.5%；倫敦布蘭特期油曾再創5個月高位71.78美元，收市報71.73美元，升1.6%。