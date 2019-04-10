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今日 03:03 國際財經

儲局重申今年不加息 美股維持偏軟

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美國聯邦儲備局在本港時間凌晨2時發布3月議息會議紀錄，重申今年底維持利率不變，但要為進一步加息預留空間。相關言論公布後，道指一度再次轉跌，但跌幅輕微，最新維持偏軟。

截至本港時間凌晨約2時37分，道指報26129點，跌21點或0.08%；盤初曾漲58點，高位觸及26209點，其後轉跌低見26101點，跌幅為49點；議息紀錄發表前道指靠穩，議息紀錄發表後一度下滑41點，至26109點水平，貼近盤中暫時的低位。

標普500指數現時報2882點，升4點或0.17%；納指報7938點，升29點或0.37%。兩個指數盤中暫時都維持造好，主要受歐洲央行再放鴿的言論支持。高盛股價暫時漲約1%，摩根大通上揚約0.6%。

歐洲央行稍早時公布4月利率決議，維持三大關鍵利率不變，至少保持到今年底。在會後的例行新聞發布會上，行長德拉吉對任何進一步的刺激措施計劃三緘其口，但強調全球貿易緊張局勢和其他不確定性，都令經濟有進一步下行的風險，必要時會調整政策工具。

數據方面，美國3月消費物價指數(CPI)按月上漲0.4%，升幅大過預期，創超過一年最大升幅；按年上漲1.9%，同樣高於預期。

英國脫歐方面，歐盟領導人將允許英國首相文翠珊再次推遲英國脫歐日期，不過可能會要求她接受延後脫歐更長時間；法國則呼籲應設置前提條件，限制英國削弱歐盟的能力。

美國上周原油庫存激增約700萬桶，油價則繼續上升，紐約原油期貨現時每桶報64.60美元，升0.62美元或0.97%。

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