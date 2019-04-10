國際財經

美國聯邦儲備局公布3月貨幣政策會議紀錄，表示到2019年底維持利率不變屬於合理，但要為經濟改善時進一步加息預留空間。

聯儲局本港時間凌晨2時發布上次議息紀錄，表示公開市場委員會(FOMC)幾位委員提及，利率觀點可能會向任何一個方向轉變，關於下一步是加息還是降息，聯儲局的看法可能發生轉變。

今年內不應該加息

多數決策者預計，今年利率將保持穩定，到今年底維持利率不變屬於合理，局方在利率問題上有必要保持耐心，因為經濟前景存在不確定性，包括圍繞全球經濟和金融發展的不確定性。

不過，部分決策者認為，若經濟改善的話，今年晚些時候可能有理由進行適度加息。

此外，多位決策者對於美國國庫券孳息曲線趨於平坦表示擔心。一般而言，孳息曲線趨平可能預示經濟將步入衰退。

幾位政策者傾向於在結束縮表後不久恢復購買美國國債，以穩定外滙儲備均衡水平。一些委員表示，應該討論可能降低外滙儲備需求、支持利率控制工具的潛在效益和成本。

長期而言，決策者認為，未來幾年美國經濟最有可能出現的情況是經濟持續增長、勞動力市場強勁、通脹接近聯儲局目標。

在3月19至20日舉行的會議上，FOMC決定維持主要貨幣利率不變，並暗示今年不再加息。