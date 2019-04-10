國際財經

美國3月CPI增幅創14個月新高，投資者正在等待聯儲局最新貨幣政策會議紀要，並從中尋找有關貨幣政策的最新路徑及經濟前景線索，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時50分，道指報26154點，升3點或0.01%；標普500指數報2882點，升4點或0.16%；納指報7927點，升18點或0.23%。

美國聯儲局將於稍後公布3月貨幣政策會議紀要，上月的會議上，聯儲局決定維持主要貨幣利率不變，並暗示今年不再加息。歐洲央行稍早公布的4月利率決議，決定維持三大關鍵利率不變，至少維持到今年年底。

數據方面，美國3月消費物價指數(CPI)按月上漲0.4%，升幅大過預期，創超過一年最大升幅；按年上漲1.9%，同樣高於預期。雖然受到技術因素的影響，但更疲軟的通脹數據可能進一步表明，美國聯儲局或許需要等待更長時間才能讓物價漲幅穩定在2%左右。

不過，勞動力市場緊張有助提振工資，但政策制定者也面臨經濟放緩和全球增長前景疲弱的問題。美國總統特朗普及其首席經濟顧問庫德洛以溫和的通貨膨脹為由，要求聯儲局減息，一些投資者也預計聯儲局未來一年會減息。

另外，因為波音和空中巴士，歐盟與美國之間的關稅大戰一觸即發，很明顯特朗普的舉動傳達出一個訊號，便是全球貿易摩擦並未結束。分析表示，此次歐美貿易爭端升級不利於全球航空業的發展，也存在拖累全球經濟復甦的可能。

值得留意的是，今日市場焦點可能會重新回到歐盟關於英國脫歐的峰會，市場會密切關注歐盟會否同意英國再次推遲脫歐最後期限。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報64.37美元，升0.39美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報70.88美元，升0.27美元或0.38%。