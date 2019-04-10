國際財經

加拿大在上周五(4月5日)公布的加拿大3月就業人數減少7200人，較預期的6萬人增幅大為遜色，加拿大3月全職就業人數亦減少6400人，亦低於預期的5400人增幅，表明加拿大就業市場狀況轉弱。加拿大就業數據公布後，加元快速走弱，而且同一時間公布的美國3月非農新增就業職位錄得19.6萬個，高出預期的1.9萬個，帶動美滙指數上周五走強至97.40上方，推動美元/加元攀升至5個交易日最高1.3399。

不過，美元/加元的周一(4月8日)走勢卻令人大跌眼鏡，原本漲勢如虹的走勢不但沒延續，反而還下跌0.52%，收出一條大陰燭，因國際油價周一大漲1.9%至64.46美元/桶，提振加元走強。事實上，油價走強主要有兩大原因：一是美國眾議院司法委員會通過了允許美國對石油出口國組織(OPEC)提起反壟斷訴訟的「禁止石油生產和出口卡特爾法」(NOPEC)法案，令油組石油減產行動受到法律威脅；二是非洲重要產油國利比亞國民軍總司令哈夫塔爾(Khalifa Beiqasim Haftar)在上周五下令軍隊向的黎波里的民族團結政府發動進攻，令投資者紛紛押注油價上漲。而加元一直以來都與國際油價掛鉤，故油價上漲則意味着加元走強，間接拖累美元/加元周一大幅走弱。

幸運的是，全球第二大產油國俄羅斯的總統普京(Vladimir Putin)周二(4月9日)表示俄羅斯與OPEC不需要立刻對減產協議未來作出決定，目前油價對俄羅斯來說是合適的，不支持不受控制的油價上漲。普京此番言論令紐約期油當日再度收復64美元/桶水平，助美元/加元周二守住1.3300大關。

技術分析方面，自去年12月31日高點延伸下來的下行趨勢線與自2月25日低點延伸而上的上升支持線使美元/加元目前走勢形成三角形整理形態，表明當前市場多空爭持進入白熱化狀態，行情走勢大方向或將在不久後得到指示。鑒於60日均線仍然在發揮支持作用，美元/加元後市走高幾率仍存，或可進一步向上挑戰1.3440附近水平。若本周四(4月11日)公布的美國聯儲局3月貨幣政策會議紀要內容偏鴿，又或者國際能源機構(IEA)月度原油市場報告中存在對美國原油供應過多擔憂的內容，美元/加元或有機會再度下探1.3280。

策略方面，我們根據3月25日的策略於1.3340建立的美元/加元買盤(目標1.3480，跌穿1.3300止損)已於1.3360提前平倉，獲利20點。短期內待美元/加元回落至1.3280/1.3300支持區域時買入，目標1.3400，跌穿1.3240止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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