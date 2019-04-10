國際財經

歐洲股市中段靠穩，但美國和歐洲出現新的貿易緊張形勢，國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟增長預測，加上觀望企業季績表現，市場不明朗因素有增無減，限制大市升勢。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7436點，升10點或0.15%；德國DAX指數報11906點，升55點或0.47%；法國CAC 40指數報5459點，升23點或0.43%；意大利富時MIB指數報21728點，升56點或0.26%。

道指期貨暫報26201點，升43點。

中美關稅協商等全球貿易問題仍未化解之際，美國和歐洲之間也出現問題。美國新的關稅倡議，對歐洲飛機製造商和航空航天供應商，以及葡萄酒、奶酪和奢侈品生產商的股價構成壓力。分析指出，美國希望向歐盟施壓，使其參與有意義的貿易談判，而毋須採取更痛苦的汽車關稅措施，認為這是一種談判手段，是為了給汽車等真正重要的談判定下基調。

另外，歐洲央行(ECB)今日議息，市場幾乎肯定會維持政策不變，但會觀望其評估最近的刺激舉措是否足以遏制信心的急速下滑。至於是次會議比平常提前舉行，主要因為央行官員參加國際貨幣基金組織(IMF)本周在華盛頓召開的春季會議，歐央行決策者料將討論負利率是否仍利大於弊。

英國脫歐方面，歐盟領導人將允許英國首相文翠珊再次推遲英國脫歐日期，不過可能會要求她接受延後脫歐更長時間；法國則呼籲應設置前提條件，限制英國削弱歐盟的能力。儘管英國脫歐前景未明，英國2月國內生產總值(GDP)按月增長0.2%，高於預期持平；按年增長2%，亦優於預期增長1.7%，並為2017年11月以來最大增幅。

英國脫歐大臣柏建熙(Stephen Barclay)表示，不希望英國脫歐的時間延期一年之久，但如果延長的期限足夠靈活，允許提前英國退出，他也會接受。

石油出口國組織(OPEC)持續削減供應，以及美國制裁伊朗和委內瑞拉帶來支撐。紐約原油期貨現時每桶報64.5美元，升0.52美元或0.81%；倫敦布蘭特期油報71.07美元，升0.46美元或0.65%。