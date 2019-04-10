英國國家統計局公布，2月國內生產總值(GDP)按月增長0.2%，市場預期為持平；按年增長2%，預期為增長1.7%，為2017年11月以來最大增幅。
英國2月工業生產按月上升0.6%，高於預期上升0.1%；按年增長0.1%，預期為下降0.9%。製造業產出按月上升0.9%，預期為升0.2%；按年增長0.6%，預期為下降0.7%。
另外，英國2月全球商品貿易逆差為141.12億英鎊，預期為127億英鎊；而對非歐盟地區貿易逆差為58.41億英鎊，高於預期45億英鎊。
今日 17:18 國際財經
英國國家統計局公布，2月國內生產總值(GDP)按月增長0.2%，市場預期為持平；按年增長2%，預期為增長1.7%，為2017年11月以來最大增幅。
英國2月工業生產按月上升0.6%，高於預期上升0.1%；按年增長0.1%，預期為下降0.9%。製造業產出按月上升0.9%，預期為升0.2%；按年增長0.6%，預期為下降0.7%。
另外，英國2月全球商品貿易逆差為141.12億英鎊，預期為127億英鎊；而對非歐盟地區貿易逆差為58.41億英鎊，高於預期45億英鎊。
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