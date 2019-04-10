國際財經

歐洲央行(ECB)今日召開議息會議，市場預料將按兵不動，並且關注行長德拉吉的講話，以揣測後市走勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7427點，升1點或0.02%；德國DAX指數報11893點，升43點或0.36%；法國CAC 40指數報5433點，升16點或0.31%；意大利富時MIB指數報21705點，升33點或0.15%。

道指期貨暫報26198點，升40點。

美國總統特朗普政府嘗試與中國解決貿易糾紛之際，另邊廂卻向歐洲挑起新火頭。特朗普在Twitter帖文表示，世界貿易組織(WTO)發現歐盟對空中巴士的補貼對美國產生不利影響，美國將向110億美元的歐盟產品開徵關稅，又稱歐盟多年來一直利用美國的貿易優勢，將會很快便停止。這意味美歐貿易緊張關係升級。

英國脫歐方面，歐盟將召開緊急峰會，討論英國脫歐事宜。歐洲理事會主席圖斯克促請歐盟成員國考慮，容許英國彈性押後脫歐最多一年，相信較長時間的延期可免除不確定性，讓英國重新思考脫歐路向。

油價靠穩，因石油出口國組織(OPEC)持續削減供應，以及美國制裁伊朗和委內瑞拉帶來支撐。紐約原油期貨現時每桶報64.29美元，升0.31美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報70.83美元，升0.22美元或0.31%。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布官方庫存統計。市場預期，EIA統計將顯示上周原油庫存增加250萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少215萬桶與105萬桶。