國際財經

被喻為「最強蘋果分析員」的天風國際分析師郭明錤表示，蘋果公司正在研發全新的屏幕技術，料將用於更大尺寸的iPad和MacBook等產品。

郭明錤預計，蘋果正在研發名為「mini LED」的全新屏幕技術，可以提供更好的色彩和對比度。外界預料，蘋果會在今年6月全球開發者大會上推出這一技術。

蘋果iPhone從2017年開始採用OLED屏幕，目前是用於iPhone上，屏幕尺寸較小，存在壽命短和易老化的問題。郭明錤認為，蘋果正在研發的「mini LED」屏幕技術，是一種完全不同的技術，採用全新設計，適用於iPad等屏幕尺寸更大的產品，蘋果也能因此而推出寬色域和高對比的產品。

郭明錤預計，「mini LED」屏幕技術，將用於iPad、Macbook和顯示器等屏幕尺寸更大的蘋果產品，與競爭對手的產品也會有更大的區別，又預計採用這一全新屏幕技術的蘋果硬件產品，在未來兩年內就將陸續推出。

他預計，蘋果最先推出採用「mini LED」屏幕技術的產品將是顯示器，料在今年次季或第三季推出，屏幕尺寸為31.6吋。而iPad料在2020年稍後時候或者2021年初推出，尺寸在10到12吋之間。其後，MacBook也料將換上「mini LED」屏幕，尺寸將在15吋到17吋之間，將在2021年上半年推出。