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匈牙利財政部表示，把中國華為視作戰略性IT夥伴，並未理會多個西方國家政府對使用華為產品的安全疑慮。

匈牙利財長Mihaly Varga在北京與華為高管會晤後發布聲明指出，華為將幫助匈牙利發展寬頻互聯網、實現2025年之前為90%家庭提供高速網絡連接的目標。

Varga指出，華為在匈牙利的僱員數量超過2000人，並經營着中國以外規模最大的物流中心。

美國政府早前已禁止聯邦機構使用華為的設備，更在全球拉攏盟友封殺，華府曾指控中國政府涉嫌透過華為等企業，竊取美方知識產權。