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美向歐盟「開戰」報復補貼空巴



特朗普政府嘗試與中國解決貿易糾紛之際，另邊廂卻向歐洲挑起新火頭，利用美歐爭拗了14年的空中巴士爭議，周一建議向歐盟大約110億美元（約858億港元）進口貨品開徵新關稅，以回應歐盟向波音對手空巴提供的補貼對美國構成損害一事。

金價升逾6美元 創2周新高

外圍金價上揚，升至近兩周高位。紐約6月期金收市升6.4美元或0.5%，報每盎斯1308.30美元，是3月27日以來最高。

英或獲准延至年底脫歐

英國首相文翠珊昨天先後與德國總理默克爾及法國總統馬克龍會面，爭取兩國在今晚舉行的歐盟峰會同意讓英國延至6月30日脫歐。首相府在英德領袖會面後發聲明，未透露德國究竟是否支持文翠珊。

以色列國會大選初步結果 內塔尼亞胡政黨佔優

以色列國會大選結束，票站調查初步結果顯示，總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)領導的利庫德集團(Likud)與右翼政黨組成的聯盟，可望創紀錄第五度組織聯合政府。

道指收市跌190點 蘋果止九連升

美國威脅要向歐盟開徵關稅，令人憂慮歐美關稅緊張關係升級，加上國際貨幣基金組織(IMF)調低全球今年經濟增長預測，以及觀望美國巨擘首季業績結果，標準普爾500指數終止連升8天走勢。蘋果也終止連升9天走勢。

外圍焦點簡訊

美國航空基於取消了原先由737 MAX型號飛機飛行的航班，向下調整首季基準收入變幅預測，最新估計每座每哩收入變幅區間是持平至增長1%。

外電報道，沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)落實首次在國際債券市場發行美元債券的細節，發債規模預期由原先的100億美元，增至120億美元(936億港元)。

互聯網搜尋引擎雅虎，就30億電郵用戶資料外洩事宜，達成新和解協議，賠償金額為1.175億美元(9.16億港元)。

國際貨幣基金組織(IMF)公布全球經濟展望，預期全球經濟今年將增長3.3%，為金融危機以來新低，1月時預期為增長3.5%。

外圍油價從5個月高位滑落。紐約期油收市跌42美仙，報每桶63.98美元。

本地焦點簡訊

夜市期指收報30091點，較昨日恒指收市低水66點。

ADR港股比例指數報30015點，較港收市低141點。

國際貨幣基金組織(IMF)公布，下調香港今年經濟增長預測至2.7%，較去年10月的預測低0.2個百分點。

渣打集團（02888）昨宣布，就英美兩國調查事宜作最終罰款約11億美元（約85.8億港元），相關調查亦將結束。

九鐵截至去年底服務經營權收益，包括定額及非定額款項合共為29.57億元，按年增加約一成，。