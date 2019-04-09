國際財經

美國威脅要向歐盟開徵關稅，令人憂慮歐美關稅緊張關係升級，加上國際貨幣基金組織(IMF)調低全球今年經濟增長預測，以及觀望美國巨擘首季業績結果，標準普爾500指數終止連升8天走勢。蘋果也終止連升9天走勢。

道瓊斯指早段一度跌超過200點，收市報26150點，跌190點或0.72%；標指收市報2878點，跌17點或0.61%；納斯特綜合指數收市報7909點，跌44點或0.56%。

較早時，美國總統特朗普在Twitter帖文表示，世界貿易組織(WTO)發現歐盟對空中巴士的補貼對美國產生不利影響。美國將向110億美元的歐盟產品開徵關稅，歐盟多年來一直利用美國的貿易優勢，將會很快便停止。消息拖累美股開市後便一直偏軟。

此前，IMF公布全球經濟展望，預期全球經濟今年將增長3.3%，為金融危機以來新低，1月時預期為增長3.5%；同時，該機構亦下調美國經濟增速至2.3%，上調2020年增速至1.9%，此前預期為1.8%。

Voya財富管理高級分析員Karen Cavanaugh指出，貿易戰議題困擾，成為大市向下的主因，而且藍籌業績即將開始，市場觀望態度較濃烈，對大市也不利。

蘋果先升後回，收市跌0.3%，結束此前連升9天勢頭。受貿易戰困擾的空巴，股價跌1.9%。通用電氣回落2.9%。美國航空降收入預測，股價倒退1.7%。

貿易戰疑慮困擾，美國債息回落，10年期國庫券孳息跌2基點至2.497%；30年期國債孳息跌1.4基點至2.909%；2年期國庫券孳息跌1.4基點至2.343%。

歐洲股市低收，Stoxx Europe 600歐洲指數倒退0.5%。

商品方面，紐約期油早段最高見每桶64.79美元，是5個月新高，收市跌42美仙，報每桶63.98美元。紐約6月期金收市升6.4美元或0.5%，報每盎斯1308.30美元，是3月27日以來最高。ICE美滙指數跌0.1%至96.997。歐羅兌美元曾升至1.1285的近兩周高位，但尾段報1.1268，升少於0.1%。英鎊兌美元變動不大，報1.3066，前一天為1.3062。日圓兌美元也曾升至一周高位，其後回落至111.12，前一天為111.49。