國際財經

以載客量計的美國最大航空、美國航空公布，基於取消了原先由737 MAX型號飛機飛行的航班，向下調整首季基準收入變幅預測，最新估計每座每哩收入變幅區間是持平至增長1%，而不是原先的持平至增長2%。

美航有24架737 MAX型號飛機。自從全球多個國家下令停飛737 MAX後，美航取消了90班航班。該公司上周五公布，取消期延長至6月5日。

該公司周二又指出，因應燃料價格上揚，調低首季邊際利潤率預測，稅前利潤率將是2至4%，而不是原先的2.5至4.5%。

消息公布後，美航股價即市下滑約3%。