國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)降全球今年經濟增速至3.3%，加上美國威脅要向歐盟開徵關稅，令人擔憂歐美關稅緊張關係升級，美股早段下滑，道指早段挫逾200點。

截至本港時間晚上約9時52分，道指報26130點，跌210點或0.8%；標普500指數報2879點，跌16點或0.56%；納指報7930點，跌23點或0.29%。

美國總統特朗普在Twitter帖文表示，世界貿易組織(WTO)發現歐盟對空中巴士的補貼對美國產生不利影響。美國將向110億美元的歐盟產品開徵關稅，歐盟多年來一直利用美國的貿易優勢，將會很快便停止。

IMF公布全球經濟展望，預期全球經濟今年將增長3.3%，為金融危機以來新低，1月時預期為增長3.5%；同時，亦下調美國經濟增速至2.3%，上調2020年增速至1.9%，此前預期為1.8%。

英國脫歐方面，英國上議院通過押後脫歐期限的法案，交回下議院再審議，避免本周五「硬脫歐」。首相文翠珊將於周二前往德法兩國，為再度短期延遲脫歐爭取支持，其後將到布魯塞爾出席歐盟特別峰會，爭取歐盟領袖同意再度延長脫歐限期至6月底。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報64.14美元，跌0.26美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報70.63美元，跌0.47美元或0.66%。